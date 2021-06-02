Кузбассовец убил знакомого и спрятал труп в погребе у дома

Его нашли только через год.

30-летний житель Новокузнецкого района зарубил топором нового знакомого и спрятал его труп в погребе у дома. Инцидент произошел в одном из частных домов по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове.

Примечательно, что об убийстве стало известно только через год.

«Кровавая расправа произошла в ночь с 4 на 5 сентября 2019 года. Новокузнечанин находился в гостях у нового знакомого, они вместе выпивали. В ходе застолья произошёл конфликт, в ходе которого гость схватил топор и нанёс обухом и лезвием не менее четырёх ударов, от которых хозяин скончался на месте. Как позже выяснило следствие, новокузнечанин отдавал отчёт в своих действиях и целенаправленно совершал убийство», - рассказали в следственном отделе по Центральному району города Кемерово.

А в сентябре 2020-го полицейским поступил сигнал, что на территории одного из частных домов закопано тело пропавшего мужчины, ранее убитого его знакомым. Во время отработки сигнала тело погибшего 39-летнего мужчины действительно обнаружили в погребе.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Свою причастность к преступлению он отрицать не стал. Задержанный рассказал, что с убитым он познакомился летом 2019 года, тот пригласил его в гости выпить. За выпивкой гость пожаловался, что ему негде жить — кемеровчанин разрешил остаться у него.

«Пока хозяин дома был на работе, у гостя завязались романтические отношения с его сожительницей. Этот факт и всплыл в ходе застолья в сентябре: хозяин дома предъявил гостю претензии и потребовал съехать, гость разозлился и схватился за топор. Женщине, которая стала свидетельницей ссоры, новокузнечанин пригрозил убийством, если она проговорится», - уточнили в СК.

Суд приговорил кузбассовца к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.