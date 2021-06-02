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Власти Кемерова будут судиться с дорожниками из-за колеи на Кузбасском мосту

02 июня 2021 в 09:40

Мэрия настаивает на гарантийном ремонте.

Житель Кемерова спросил в соцсетях главу города Илью Середюка, когда пройдёт гарантийный ремонт дороги на Кузбасском мосту и далее, на улице Терешковой, до поворота на Леснополянское шоссе. Горожане жалуются, что там образовалась глубокая колея, напоминает Газета Кемерова.

«Подрядчик не признаёт этот случай гарантийным. Оформляем документы для разрешения его в судебном порядке», — пояснил Илья Середюк в ответ.

При этом на вопрос, сможет ли в будущем этот подрядчик участвовать в строительстве дороге, глава столицы Кузбасса сообщил, что причин для отказа в участии на торгах не так много, но в в будущем может быть рассмотрен и такой вариант.


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