Власти Кемерова будут судиться с дорожниками из-за колеи на Кузбасском мосту

Мэрия настаивает на гарантийном ремонте.

Житель Кемерова спросил в соцсетях главу города Илью Середюка, когда пройдёт гарантийный ремонт дороги на Кузбасском мосту и далее, на улице Терешковой, до поворота на Леснополянское шоссе. Горожане жалуются, что там образовалась глубокая колея, напоминает Газета Кемерова.

«Подрядчик не признаёт этот случай гарантийным. Оформляем документы для разрешения его в судебном порядке», — пояснил Илья Середюк в ответ.

При этом на вопрос, сможет ли в будущем этот подрядчик участвовать в строительстве дороге, глава столицы Кузбасса сообщил, что причин для отказа в участии на торгах не так много, но в в будущем может быть рассмотрен и такой вариант.