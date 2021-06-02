Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 июня

Скончались два пациента.

На утро 2 июня в Кемеровской области ещё у 55 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 18, Междуреченск — 6, Новокузнецк — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Белово — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Кемеровский округ — 2, Мариинский район — 2, Промышленновский округ — 2, Калтан — 1, Гурьевский округ — 1, Ижморский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболеваний печени и почек. Она проживала в Тисульском районе.У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 133 случая коронавируса: 578 человек получают медицинскую помощь, 35 827 выздоровели, 728 скончались.