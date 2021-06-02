Новокузнечанин заплатит штраф за поездку с ребёнком на электросамокате

Более 30 тысяч рублей.

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности местного жителя, ехавшего с ребёнком на электросамокате. Дело в том, что его самокат вполне попадает под категорию транспортных средств, при этом мужчина был нетрезвым.

«На двух путешественников — взрослого и маленького ребёнка — на электросамокате обратили внимание сотрудники ГИБДД. Мощность самоката составляла 500 Вт, что автоматически приравнивало его к транспортным средствам, способным развивать скорость до 40 км/ч. Когда водителя остановили, оказалось, что мужчина был нетрезв — алкометр показал, что уровень алкоголя у него в крови в два раза превышает допустимый. Новокузнечанин признался, что выпил 150 граммов водки и пошёл за сыном», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области,

В отношении нарушителя составили протоколы по статьям за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил перевозки людей и езду без ремней безопасности и мотошлемов. Также его привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Общая сумма штрафов, назначенных новокузнечанину по решению суда, составила 31 500 рублей.

Кузбассовцам напомнили, что для управления электросамокатами мощностью более 250 Ватт водителю необходимо иметь удостоверение категории «М1», которое выдаётся после прохождения соответствующего обучения. Передвигаться на таких самокатах нужно с использованием мотошлема.

Кадр: Опер-ТВ.