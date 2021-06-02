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На берегах водоёмов Кемерова организуют 16 спасательных постов

02 июня 2021 в 14:18

Укомплектованные средствами спасения посты будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

В столице Кузбасса на берегах водоёмов, в местах несанкционированного отдыха горожан, будут дежурить спасатели. В разных районах организуют в общей сложности 16 спасательных постов, семь из которых уже работают.

«Шесть постов расположатся в Рудничном районе: по два на пруду Отрадный и береговой полосе в районе Речпорта, по одному — на береговой полосе за улицей Правая Гавань и на правом берегу в районе Кузбасского моста. Три поста будут действовать в Ленинском районе: два на Красном озере и один на береговой полосе за озером. Ещё по два будут работать в Кировском и Центральном районах, в жилом районе Ягуновский и в посёлке Улус», - рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Отмечается, что укомплектованные средствами спасения посты будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Дежурить на них будут специалисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».


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