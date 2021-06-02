1 июня в Кузбассе на свет появились 86 детей

Их родители традиционно получат матпомощь и памятные медальоны.

1 июня, В День защиты детей, в Кемеровской области появились 86 малышей — 49 мальчиков и 37 девочек.

Лидером по новорождённым стал город Кемерово — 40 детей (21 мальчик и 19 девочек), за ним идёт Новокузнецк — 22 ребёнка (13 мальчиков и 9 девочек), на третьем месте Прокопьевск — 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). По три ребёнка родились в Междуреченске и Таштаголе, по два — в Анжеро-Судженске, Киселёвске, Мысках, Полысаеве и Мариинске, по одному — в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Чебуле.

Их родители по традиции получат материальную помощь в размере 10 000 рублей и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Годом ранее в этот же день родились 88 детей — 49 мальчиков и 39 девочек.