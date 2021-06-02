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Летом в Кемерове откроют ещё два детских сада

02 июня 2021 в 18:04

Сейчас завершается их строительство.

В столице Кузбасса завершается строительство второго корпуса детсада № 4 на улице Космическая, 26А. Как рассказали в городской администрации, там организуют 11 групп, в том числе две — для малышей 1-2 лет и две группы кратковременного пребывания детей.

«В здании оборудуют бассейн с трёхступенчатой системой очистки воды, мультипликационную студию, соляную пещеру. Спортивный зал площадью 85 кв. метров и высотой 6 метров позволит проводить городские соревнования для дошкольников. Просторным будет и зал для занятий музыкой и хореографией», — уточнили в мэрии.

А в Рудничном районе города подходит к концу строительство детского сада на 200 мест. Внутри детский садик полностью обустроен, расставлена мебель. Первый этаж здания займут ясельные группы, а второй — дети старше трёх лет. Для детей созданы спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинет информатики. Также здесь разместился пищебло.

Детские сады строят в рамках нацпроекта «Демография». Ещё два дошкольных учреждения в городе намерены возвести до конца 2021 года: дошкольное учреждение на 200 мест в микрорайоне 7Б Центрального района и детсад на 74 места на улице Суворова в микрорайоне Красная Горка.

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.


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