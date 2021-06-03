В Осинниках на остановке загорелся трамвай

К тушению привлекались специалисты МЧС.

Днём 2 июня в Осинниках на улице Ленина загорелся трамвай.

«Сигнал о ЧП спасатели получили в 15:33 по местному времени. Пожар специалисты ликвидировали в 15:37.Трамвай 2004 года выпуска был на конечной остановке. На момент прибытия первого подразделения из транспортного средства шёл дым», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались пять человек и одна единица техники.

В результате в трамвае оплавился электрощит на площади 1 кв. м. Причина случившегося устанавливается.