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Под Кемеровом женщина обнаружила в своем доме тело мужчины

03 июня 2021 в 10:47

Заведено уголовное дело.

Следователями СК РФ по Кузбассу заведено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Кемеровского района, обвиняемого убийстве.

«Во время распития спиртного обвиняемого у себя дома в компании с 28-летним знакомым между мужчинами произошла ссора. Гость обвинил хозяина дома в ранее произошедшем конфликте с их общим знакомым. Во время переросшей в драку ссоры 41-летний мужчина нанес гостю несколько тяжелых ножевых ранений. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», - сообщила пресс-служба СК РФ по Кузбассу.

После случившегося мужчина сообщил об этом по телефону своей супруге, которая по прибытию домой обнаружила бездыханное тело мужчины и вызвала полицию.

Задержанный полицией злоумышленник свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.


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