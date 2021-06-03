Под Кемеровом женщина обнаружила в своем доме тело мужчины

Заведено уголовное дело.

Следователями СК РФ по Кузбассу заведено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Кемеровского района, обвиняемого убийстве.

«Во время распития спиртного обвиняемого у себя дома в компании с 28-летним знакомым между мужчинами произошла ссора. Гость обвинил хозяина дома в ранее произошедшем конфликте с их общим знакомым. Во время переросшей в драку ссоры 41-летний мужчина нанес гостю несколько тяжелых ножевых ранений. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», - сообщила пресс-служба СК РФ по Кузбассу.

После случившегося мужчина сообщил об этом по телефону своей супруге, которая по прибытию домой обнаружила бездыханное тело мужчины и вызвала полицию.

Задержанный полицией злоумышленник свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.