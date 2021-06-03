Директор кузбасского завода стал фигурантом дела из-за долгов по зарплате

Долг составил более 13 миллионов рублей.

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего руководителя машиностроительного завода, подозреваемого в совершении преступления по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

«В период с ноября 2020-го по апрель 2021 года руководитель машиностроительного завода не оплачивал заработную плату сотрудникам предприятия. Образовавший долг по заработной плате перед 144 работниками составила более 13 миллионов рублей. После обращения работников коммерческого предприятия в правоохранительные органы в рамках уголовного дела назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит как использовались денежные средства коммерческого предприятия», - сообщили в СУ СК РФ по Кузбассу.

В настоящее время в рамках дальнейшего расследования уголовного дела изучаются все обстоятельства совершенного преступления.