Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 июня

Скончался один пациент.

На утро 3 июня в Кемеровской области ещё у 57 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 22, Ленинск-Кузнецкий — 8, Междуреченск — 4, Тяжинский округ — 4, Новокузнецк — 3, Промышленновский округ — 3, Кемеровский округ — 2, Мариинский район — 2, Анжеро-Судженск — 1, Белово — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Юрга — 1, Крапивинский округ — 1, Таштагольский район — 1, Тисульский район — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 190 случаев коронавируса: 575 человек получают медицинскую помощь, 35 886 выздоровели, 729 скончались.