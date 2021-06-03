В Кемерове мужчина убил сожительницу и спрятал тело под диваном

Пара выпивала, а затем начала ссориться.

В Кемерове вынесли приговор в отношении 30-летнего кузбассовца, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. От нанесенных травм женщина скончалась.

Инцидент в одной из квартир по улице 9 Января произошёл 23 февраля 2020 года.

«Пара выпивала, а затем начала ссориться. Следователи выяснили, что женщина оскорбила сожителя, тому это не понравилось — и он начал избивать её руками, ногами в ботинках и неустановленным острым предметом. В общей сложности он нанёс пострадавшей более 40 ударов по голове и телу, причинив сочетанные травмы грудной клетки, живота и органов забрюшинного пространства, а также головы и шеи. В результате у женщины развился тяжёлый травматический шок, и она скончалась на месте», - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Через три дня погибшую обнаружил знакомый, который пришёл в квартиру забрать свои вещи — он увидел под диваном тело и позвонил в полицию.

По горячим следам был задержан подозреваемый: им оказался нигде не работающий и злоупотребляющий алкоголем тяжинец, ранее неоднократно судимый за корыстные преступления, незаконный оборот наркотиков и освободившийся из колонии в 2018 году.

Задержанный не стал отрицать своей причастности к преступлению. Он пояснил, что жил с погибшей вместе около месяца, всё это время она нигде не работала и выпивала.

«Убивать потерпевшую не хотел, хотел её воспитать, чтобы она больше его не оскорбляла. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подозреваемый спрятал её тело под диваном, закрыл дверь комнаты на замок и покинул квартиру», — рассказали следователи.

В качестве наказания кузбассовцу назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.