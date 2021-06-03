В Ленинске-Кузнецком в лесу нашли расчленённое тело женщины

Установлена личность подозреваемого.

В Кемеровской области прохожий обнаружил в лесу недалеко от дома пакет с частями тела женщины. Инцидент произошел в Ленинск-Кузнецком. Жертвой преступления оказалась женщина, которая находилась в федеральном розыске. Известно, что она трижды была судима по статье "Кража".

Как пишет Рен ТВ, правоохранители установили личность подозреваемого в совершении преступления.

«Им оказался бездомный мужчина, который имел ряд судимостей. Ранее он трижды привлекался за причинение средней тяжести вреда своей жертве. В последнее время он скрывался от правосудия. При этом было установлено, что он умер в начале 2021 года», - сообщает издание.