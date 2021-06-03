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В Кузбассе планируют создать более тысячи новых рабочих мест

03 июня 2021 в 17:50

Об этом заявил губернатор по итогам форума «ПМЭФ-2021».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что в регионе планируют создать более тысячи новых рабочих мест. Об этом пишет Газета Кемерова.

Напомним, ранее Сергей Цивилёв принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Там он заключил соглашение с инвестором о строительстве горнолыжного комплекса в Шерегеше.

О создании рабочих мест губернатор сообщил по итогам двух дней работы международных специализированных выставок «Уголь России и Майнинг — 2021», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «Недра России».

«За два дня работы форума заключили более 400 соглашений на общую сумму более 35 миллиардов рублей. Уже сейчас известно, что на предприятиях региона благодаря этому появится более тысячи новых рабочих мест», — цитирует Сергея Цивилёв а издание со ссылкой на пресс-службу АПК.

Уточняется, одно из соглашений предполагает создание около 400 рабочих мест в Прокопьевске и Прокопьевском округе, Новокузнецком районе, Берёзовском и Киселёвске.


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