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Кемеровчанин до смерти избил знакомую за сомнительное прошлое

04 июня 2021 в 09:52

Раньше она оказывала интимные услуги.

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 45-летнего жителя Кировского района города Кемерово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

«В декабре прошлого года обвиняемый у себя в квартире распивал спиртное в компании знакомых, среди которых была женщина, ранее имевшая близкие отношения с хозяином квартиры. Когда в ходе застольного общения хозяин узнал, что 41-летняя гостья ранее оказывала интимные услуги за деньги, он жестоко избил потерпевшую», - сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Когда утром мужчина обнаружил, что женщина не подаёт признаков жизни, он вызвал «скорую».

В настоящее время злоумышленник задержан, уголовное дело направлено в суд.


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