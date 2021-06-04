Блог с тобой ›› Новости ›› Студентка из Осинников заплатила 22,5 тысячи ру...

Студентка из Осинников заплатила 22,5 тысячи рублей за получение диплома без экзаменов

04 июня 2021 в 10:39

Девушку признали виновной в даче взятки должностному лицу.

В Осинниках суд вынес приговор в отношении 20-летней местной жительницы. Бывшую студентку признали виновной в даче взятки должностному лицу.

«Горожанка, являясь учащейся одного из техникумов в Новокузнецке, в июне 2020 года договорилась с заведующей отделением о получении удовлетворительных оценок без фактической сдачи зачётов и экзаменов. За «услуги» она перечислила заведующей 22 500 рублей. В результате студентке выдали диплом о среднем профессиональном образовании», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Однако о «сделке» между заведующей и студенткой стало известно сотрудникам полиции. В результате в отношении девушки возбудили уголовное дело.

Отмечается, что свою вину студентка признала и сотрудничала со следствием. Приговором суда девушке назначено полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. В отношении заведующей отделением также возбудили уголовное дело, в настоящее время оно расследуется.


Читайте также

Content unnamed
В Кемерове мужчина убил сожительницу и спрятал тело под диваном
Content f536ce1008675961f9ff657587b662bb
В Ленинске-Кузнецком в лесу нашли расчленённое тело женщины
Content 936f2c04d4e844945721a0563043e49casdasdasd5ac23396b5a709.89471233 650x433
В Кузбассе планируют создать более тысячи новых рабочих мест
Content anons polimer
Кемеровчанин до смерти избил знакомую за сомнительное прошлое

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?