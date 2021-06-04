Студентка из Осинников заплатила 22,5 тысячи рублей за получение диплома без экзаменов

Девушку признали виновной в даче взятки должностному лицу.

В Осинниках суд вынес приговор в отношении 20-летней местной жительницы. Бывшую студентку признали виновной в даче взятки должностному лицу.

«Горожанка, являясь учащейся одного из техникумов в Новокузнецке, в июне 2020 года договорилась с заведующей отделением о получении удовлетворительных оценок без фактической сдачи зачётов и экзаменов. За «услуги» она перечислила заведующей 22 500 рублей. В результате студентке выдали диплом о среднем профессиональном образовании», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Однако о «сделке» между заведующей и студенткой стало известно сотрудникам полиции. В результате в отношении девушки возбудили уголовное дело.

Отмечается, что свою вину студентка признала и сотрудничала со следствием. Приговором суда девушке назначено полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. В отношении заведующей отделением также возбудили уголовное дело, в настоящее время оно расследуется.