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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 июня

04 июня 2021 в 11:13

Скончались три пациента.

На утро 4 июня в Кемеровской области ещё у 58 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 19, Новокузнецк — 7, Чебулинский округ — 4, Киселёвск — 3, Краснобродский — 2, Междуреченск — 2, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Кемеровский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Мариинский район — 2, Тисульский округ — 2, Анжеро-Судженск — 1, Мыски — 1,  Полысаево — 1, Гурьевский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Ижморском районе. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 248 случаев коронавируса: 572 человека получают медицинскую помощь, 35 994 выздоровели, 732 скончались.


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