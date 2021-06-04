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Жительница Тайги сдала бывшего мужа полиции

04 июня 2021 в 13:45

Он держал дома обрез.

Тайгинка сообщила правоохранителям, что ее 51-летний экс-супруг хранит дома обрез и патроны к нему. Оперативники немедленно отправились навестить «оруженосца».

«В его доме под батареей был найден обрез ружья и патроны к нему. Выяснилось, что «наследство» досталось мужчине от отца-охотника. Стражи порядка изъяли оружие и боеприпасы, и направили их на экспертизу. По результатам исследования установлено, что гладкоствольное ружье «Иж-17» имеет признаки переделки и пригодно для производства выстрелов», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что кузбассовец хранил оружие незаконно. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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