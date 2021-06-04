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В Топкинском округе водитель оставил ребёнка умирать на дороге

04 июня 2021 в 14:54

Автолюбителя задержали.

В июле прошлого года житель Топкинского округа сел за руль своей машины пьяным.

«Парень не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и сбил 17-летнего подростка, который в тот самый момент шел по обочине. От удара потерпевшего отбросило на дорогу. Однако водитель даже толком не осознал, что произошло. С места преступления он предпочел скрыться», - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Кузбассу.

Бригаду медиков вызвали очевидцы, они же позвонили и в правоохранительные органы. Но подросток скончался до прибытия скорой помощи, врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Автолюбителя задержали. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.


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