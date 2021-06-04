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В Кузбассе открыли три первых пляжа

04 июня 2021 в 16:06

Все они находятся в Прокопьевске.

В Кузбассе официально открыли три пляжа и одно место отдыха у воды. Как сообщили в региональном управлении МЧС, все они находятся в Прокопьевске.

«По заключению специалистов, все три открытых пляжа отвечают необходимым требованиям безопасности. На каждом из них было проведено исследование дна водолазами, а зоны для купания огорожены буйками. На всех пляжах имеются спасательные посты и организовано дежурство спасателей», - отметили в ведомстве.

Так, уже можно искупаться на пляжах «Волна», «Специализированный» и «Зенковский» и отдохнуть на берегу Зенковского пруда (место отдыха «Санаторий Шахтёр»).

Напомним, всего летом в Кузбассе планируется организовать 33 пляжа и 57 мест отдыха у воды.


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