Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 июня

Скончались два пациента.

На утро 5 июня в Кемеровской области ещё у 60 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 23, Ленинск-Кузнецкий — 6, Междуреченск — 5, Новокузнецк — 3, Осинники — 3, Прокопьевск — 3, Берёзовский — 2, Мыски — 2, Таштагольский МР — 2, Юргинский МО — 2, Анжеро-Судженск — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Гурьевский МО — 1, Ижморский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Мариинский МР — 1, Тисульский МО — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зафиксировано 37 308 случаев коронавируса: 568 человек находятся в медучреждениях, 36 006 выздоровели, 734 скончались.