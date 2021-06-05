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В Кемерове на ходу загорелся троллейбус

05 июня 2021 в 16:34

Очевидны сняли горящий транспорт на видео.

В субботу, 5 июня, в Кемерове на пересечении бульвара Строителей и проспекта Октябрьского загорелся троллейбус.  

В МЧС Кузбасса корреспонденту A42.RU рассказали, что сигнал о пожаре поступил в службу в 11:12.

«На момент прибытия троллейбус горел открытым пламенем, людей в нём не было. Работают 2 АЦ, 7 человек.  Пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

В Кемеровской электротранспортной компании корреспонденту A42.RU рассказали, что возгорание произошло в троллейбусе №4. Водитель эвакуировал пассажиров и попытался потушить огонь. Одновременно с этим он вызвал пожарных. Уточняется, что инцидент не повлияет на движение других троллейбусов. 

По оперативной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

 

Фото, видео: vk.com/auto_42


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