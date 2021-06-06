Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 июня

Умер один пациент.

На утро 6 июня в Кемеровской области ещё у 65 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Мыски — 4, Юрга — 4, Промышленновский МО — 4, Белово — 2, Берёзовский — 2, Краснобродский — 2, Беловский МР — 2, Кемеровский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Чебулинский МО — 2, Прокопьевск — 1, Гурьевский МО — 1, Ижморский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

За время пандемии в Кемеровской области зафиксировано 37 373 случая коронавируса: 584 человека находятся в медучреждениях, 36 052 выздоровели, 735 скончались.