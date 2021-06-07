Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове временно закрыли ТЦ «Маяк»

В Кемерове временно закрыли ТЦ «Маяк»

07 июня 2021 в 09:50

Из-за иска прокуратуры.

В Кемерове из-за решения Ленинского районного суда временно закрыли ТЦ «Маяк», который находится на проспекте Химиков. Согласно документам суда, исполнительные листы были выданы 2 июня.

«Истцом по делу выступает прокурор Ленинского района города. При этом в качестве ответчиков заявлены 18 физических лиц, пять компаний. Третьим лицом по делу является отдел надзорной деятельности города Кемерово, города Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов УНДПР Главного Управления МЧС России по кемеровской области», - пишут местные СМИ.

Причины решения суда пока не раскрываются.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 июня
Content i887sfvhf2a
В Кемерове на ходу загорелся троллейбус
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 июня
Content unnamed
В Кировском районе Кемерова заметили медведя

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?