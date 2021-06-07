В Кемерове временно закрыли ТЦ «Маяк»

Из-за иска прокуратуры.

В Кемерове из-за решения Ленинского районного суда временно закрыли ТЦ «Маяк», который находится на проспекте Химиков. Согласно документам суда, исполнительные листы были выданы 2 июня.

«Истцом по делу выступает прокурор Ленинского района города. При этом в качестве ответчиков заявлены 18 физических лиц, пять компаний. Третьим лицом по делу является отдел надзорной деятельности города Кемерово, города Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов УНДПР Главного Управления МЧС России по кемеровской области», - пишут местные СМИ.

Причины решения суда пока не раскрываются.