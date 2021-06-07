В Ленинске-Кузнецком из окна больницы выпала пациентка

Женщина скончалась.

В Ленинске-Кузнецком в результате падения из окна больницы скончалась 33-летняя женщина. Сообщается, что ЧП произошло в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтёров 3 июня.

«Сигнал о падении женщины из окна медицинского учреждения в Ленинске-Кузнецком был зарегистрирован. Установлено, что в результате погибла 33-летняя женщина», — сообщают СМИ.

По информации заместителя главного врача ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров» по клинико-экспертной работе, создана комиссия для проведения служебного расследования. Дополнительные сведения будут сообщены после окончания следствия.