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В Ленинске-Кузнецком из окна больницы выпала пациентка

07 июня 2021 в 10:57

Женщина скончалась.

В Ленинске-Кузнецком в результате падения из окна больницы скончалась 33-летняя женщина. Сообщается, что ЧП произошло в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтёров 3 июня.

«Сигнал о падении женщины из окна медицинского учреждения в Ленинске-Кузнецком был зарегистрирован. Установлено, что в результате погибла 33-летняя женщина», — сообщают СМИ.

По информации заместителя главного врача ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров» по клинико-экспертной работе, создана комиссия для проведения служебного расследования. Дополнительные сведения будут сообщены после окончания следствия.


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