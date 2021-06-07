Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 июня

Скончались два пациента.

На утро 7 июня в Кемеровской области ещё у 64 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 11, Ленинск-Кузнецкий — 5, Мыски — 5, Юрга — 5, Междуреченск — 4, Анжеро-Судженск — 3, Краснобродский — 2, Прокопьевск — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Полысаево — 1, Беловский район — 1, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Тисульский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета аутоиммунного заболевания. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 437 случаев коронавируса: 598 человек получают медицинскую помощь, 36 102 выздоровели, 737 скончались.