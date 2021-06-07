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Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки

07 июня 2021 в 13:04

Преступление произошло в Новосибирске.

В Новосибирске арестовали 21-летнего военнослужащего из Юрги. Молодого человека обвиняют в изнасиловании 20-летней студентки. Ранее девушка обратилась в полицию с заявлением.

Как сообщает ngs.ru, потерпевшая сообщила, что военнослужащий набросился на неё и насильно вступил в интимные отношения. По факту обращения девушки была проведена проверка, результатом которой стало уголовное дело.

Известно, что военнослужащий является командиром отделения одной из бригад военной части в Юрге. В Новосибирск он поехал в гости к родителям, находясь в отпуске. С девушкой, которая является студенткой одного из вузов, он познакомился недавно. На время следствия военнослужащий был заключён под стражу.


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