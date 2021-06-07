Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Кемерова получил рваную рану лица из-за ...

Житель Кемерова получил рваную рану лица из-за женского маникюра

07 июня 2021 в 14:38

По словам врачей, все могло закончиться печальнее.

В кабинет неотложной офтальмологической помощи Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева обратился мужчина с рваной раной нижнего века. Как сообщает Газета Кемерова, рана была настолько глубокой, что медикам пришлось наложить ему швы.

«Выяснилось, что травму мужчина получил в ходе ссоры — ему нанесла её женщина со свежим маникюром», - пишет издание.

Травму прокомментировала случай заместитель главного врача по офтальмологической помощи Наталья Тюнина. По ее словам, длинная заострённая современная форма ногтей, укреплённая современными материалами, становится на сегодняшний день травмоопасной. Если бы травма пришлась не на веко, а на глаз, то, скорее всего, травма могла быть намного тяжелее и могло быть повреждение глазного яблока.

 

Фото: www.instagram.com/okb_kemerovo


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 июня
Content oskorblenie voenosluzhashego
Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки
Content 3ece1ec1248adb6ca1f38bff15eef079
Кемеровчане жалуются на затопленные после ливней дома
Content dfdf6386e894427385f2d7d0ce6d4158
В Чебулинском районе в озере обнаружили тело пенсионера

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?