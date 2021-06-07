Житель Кемерова получил рваную рану лица из-за женского маникюра

По словам врачей, все могло закончиться печальнее.

В кабинет неотложной офтальмологической помощи Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева обратился мужчина с рваной раной нижнего века. Как сообщает Газета Кемерова, рана была настолько глубокой, что медикам пришлось наложить ему швы.

«Выяснилось, что травму мужчина получил в ходе ссоры — ему нанесла её женщина со свежим маникюром», - пишет издание.

Травму прокомментировала случай заместитель главного врача по офтальмологической помощи Наталья Тюнина. По ее словам, длинная заострённая современная форма ногтей, укреплённая современными материалами, становится на сегодняшний день травмоопасной. Если бы травма пришлась не на веко, а на глаз, то, скорее всего, травма могла быть намного тяжелее и могло быть повреждение глазного яблока.

Фото: www.instagram.com/okb_kemerovo