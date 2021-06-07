Кемеровчане жалуются на затопленные после ливней дома

При этом количество осадков с столице Кузбасса не превысило нормы.

Жители Рудничного района Кемерова пожаловались на затопленные дома. Видео с места происшествия один из горожан опубликовал в популярном паблике. На кадрах видно, как вода течёт с дороги по ступенькам во двор дома, заливая огород и все надворные постройки.

Как пояснили в администрации, причиной случившегося стала засорившаяся канализация.

«Скопление дождевых вод на улице Волкова произошло в результате засора канализации, принадлежащей частной организации. В настоящее время работы по очистке канализации продолжаются», - отметили в мэрии.

Между тем, количество осадков в Кемерове не превысило декадной нормы. А вот в Новокузнецке их за сутки выпало выше нормы — 51 мм, при месячной норме 47 мм. В Киселёвске также наблюдались сильные дожди, осадков выпало 48 мм, при месячной норме 54 мм.

Неустойчивая погода с дождями сохранится и на этой неделе.