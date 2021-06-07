Блог с тобой ›› Новости ›› В Чебулинском районе в озере обнаружили тело пе...

В Чебулинском районе в озере обнаружили тело пенсионера

07 июня 2021 в 16:53

Мужчине было 66 лет.

В воскресенье, 6 июня, в озере «Займище» в Чебулинском округе обнаружили тело 66-летнего мужчины. Выяснилось, что кузбассовец рыбачил вместе со знакомым, впоследствии они начали распивать спиртное на берегу озера.

«Во второй половине дня 66-летний мужчина поплыл на лодке, чтобы проверить сети. Через некоторое время знакомый увидел, что лодка перевернулась, а тело мужчины находится недалеко от неё в воде», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

О случившемся мужчина сразу сообщил в правоохранительные органы. Прибывший на место следователь осмотрел тело пенсионера, видимых признаков насильственной смерти на нём не было обнаружено.

По данному факту правоохранители начали доследственную проверку. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти жителя региона.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 июня
Content oskorblenie voenosluzhashego
Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки
Content image 28022020174854 15828941346139
Житель Кемерова получил рваную рану лица из-за женского маникюра
Content 3ece1ec1248adb6ca1f38bff15eef079
Кемеровчане жалуются на затопленные после ливней дома

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?