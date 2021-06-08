Блог с тобой ›› Новости ›› Правительство РФ выделило КемГУ более 125 млн р...

Правительство РФ выделило КемГУ более 125 млн рублей

08 июня 2021 в 09:45

Грант предоставлен по результатам деятельности НОЦ в 2020 году.

Правительство России утвердило список из 10 получателей грантов среди научно-образовательных центров 2021 году. В него вошёл и НОЦ «Кузбасс», созданный на базе КемГУ.

«Всего на поддержку центров в разных регионах будет выделено более 1,2 млрд рублей. Утверждённый размер гранта составляет 127 млн рублей. Гранты предоставляются по результатам деятельности НОЦ в 2020 году», - уточнили в пресс-службе Правительства РФ.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, анонсируя решение о выделении средств на совещании с вице-премьерами 7 июня, российские учёные способны добиться серьёзных успехов мирового значения и обеспечить лидерство нашей страны в науке.


Читайте также

Content oskorblenie voenosluzhashego
Военнослужащего из Юрги обвинили в изнасиловании студентки
Content image 28022020174854 15828941346139
Житель Кемерова получил рваную рану лица из-за женского маникюра
Content 3ece1ec1248adb6ca1f38bff15eef079
Кемеровчане жалуются на затопленные после ливней дома
Content dfdf6386e894427385f2d7d0ce6d4158
В Чебулинском районе в озере обнаружили тело пенсионера

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?