Правительство РФ выделило КемГУ более 125 млн рублей

Грант предоставлен по результатам деятельности НОЦ в 2020 году.

Правительство России утвердило список из 10 получателей грантов среди научно-образовательных центров 2021 году. В него вошёл и НОЦ «Кузбасс», созданный на базе КемГУ.

«Всего на поддержку центров в разных регионах будет выделено более 1,2 млрд рублей. Утверждённый размер гранта составляет 127 млн рублей. Гранты предоставляются по результатам деятельности НОЦ в 2020 году», - уточнили в пресс-службе Правительства РФ.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, анонсируя решение о выделении средств на совещании с вице-премьерами 7 июня, российские учёные способны добиться серьёзных успехов мирового значения и обеспечить лидерство нашей страны в науке.