Кузбасс попал в топ-10 регионов России по числу преступлений

Ранее регион попал в топ-по числу убийств.

По итогам января — апреля 2021 года Кемеровская область попала в топ-10 регионов России по числу преступлений. Такие данные опубликовала Генпрокуратура страны на портале правовой статистики.

«За 4 месяца в Кузбассе зарегистрировали 16 533 преступления. С таким показателем регион занял 10 место среди субъектов страны. Рядом, на 9 позиции, расположились Республика Татарстан (18 047 преступлений), а на 11-й — Красноярский край (15 404 преступления). В тройку лидеров по этому показателю вошли Москва (49 498 преступлений), Краснодарский край (26 266) и Московская область (25 673)», - приводит статистику ведомство.

За этот период в Кузбассе выявили 7572 лица, совершивших преступления (8 место в России), а также зарегистрировали 799 преступлений особой тяжести (15 место) и 89 убийств и покушений на убийство (7 место).