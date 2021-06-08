Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 июня

Скончался один пациент.

На утро 8 июня в Кемеровской области ещё у 67 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 18, Новокузнецк — 7, Юрга — 5, Мыски — 4, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Междуреченск — 3, Гурьевский округ — 3, Белово — 2, Прокопьевск — 2, Прокопьевский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Таштагольский район — 2, Топкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Беловский район — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 504 случая коронавируса: 605 человек получают медицинскую помощь, 36 161 выздоровел, 738 скончались.