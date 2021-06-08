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В Кузбассе создадут Молодёжное правительство

08 июня 2021 в 13:25

В его состав войдут 39 человек.

И.о. губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин подписал постановление о молодёжном правительстве региона. Новую структуру создают при губернаторе области для вовлечения молодёжи «в процессы социально-экономического и общественно-политического развития Кузбасса, а также подготовки и продвижения молодёжи для работы в сферах государственного управления и экономики Кемеровской области».

Отмечается, что члены новой структуры будут осуществлять деятельность на добровольной и безвозмездной основе.

«Членом Молодёжного правительства может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (на момент формирования Молодёжного правительства), проживающий на территории Кемеровской области — Кузбасса. Срок полномочий членов Молодёжного правительства составляет 1 год», — отмечается в положении.

В состав Молодёжного правительства войдут 39 человек.


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