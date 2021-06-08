Блог с тобой ›› Новости ›› Жителя Кемерова будут судить за призывы к распр...

Жителя Кемерова будут судить за призывы к расправе над людьми

08 июня 2021 в 14:49

Его обвинили в призывах к экстремистской деятельности через интернет.

Зампрокурора Кемеровской области утвердил обвинительное заключение в отношении кемеровчанина, публично призывавшего к расправе над людьми. Горожанина обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет.

«В мае 2020 года кемеровчанин разместил в соцсети «ВКонтакте» текстовые сообщения, в которых содержался призыв к насильственным действиям в отношении группы лиц определённой национальности. В частности, он призывал причинять физический вред жизни и здоровью этих людей, руководствуясь ненавистью к ним. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ», - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Горожанина задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.


Читайте также

Content unnamed
Правительство РФ выделило КемГУ более 125 млн рублей
Content 1000k d 850
Кузбасс попал в топ-10 регионов России по числу преступлений
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 июня
Content ako 696x470
В Кузбассе создадут Молодёжное правительство

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?