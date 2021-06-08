В Кемерове ребёнок провалился в открытый колодец возле многоэтажки

Прокуратура отреагировала на сообщение в соцсетях.

Кемеровчанин пожаловался в соцсетях на то, что его ребёнок провалился в открытый колодец возле многоэтажки на Ленинградском проспекте, 45. По словам мужчины, инцидент произошёл около 15:00 7 июня.

На пост отреагировали представители мэрии. Сразу после этого прокуратура начала проверку: на место происшествия выехал помощник прокурора района.

«Он зафиксировал факт, что на смотровом люке рядом с многоквартиным домом на Ленинградском проспекте действительно не было крышки, после этого объект огородили», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Предварительно сотрудники ведомства выяснили, что несовершеннолетние с травмами в результате падения в колодец по этому адресу за медицинской помощью не обращались и не доставлялись в экстренном порядке в медицинские организации.