В Кемерове ребёнок провалился в открытый колодец возле многоэтажки

Прокуратура отреагировала на сообщение в соцсетях.
Кемеровчанин пожаловался в соцсетях на то, что его ребёнок провалился в открытый колодец возле многоэтажки на Ленинградском проспекте, 45. По словам мужчины, инцидент произошёл около 15:00 7 июня.
На пост отреагировали представители мэрии. Сразу после этого прокуратура начала проверку: на место происшествия выехал помощник прокурора района.
«Он зафиксировал факт, что на смотровом люке рядом с многоквартиным домом на Ленинградском проспекте действительно не было крышки, после этого объект огородили», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
Предварительно сотрудники ведомства выяснили, что несовершеннолетние с травмами в результате падения в колодец по этому адресу за медицинской помощью не обращались и не доставлялись в экстренном порядке в медицинские организации.
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