В Прокопьевске две студентки кидали пустые пивные бутылки с восьмого этажа

В результате оказались повреждены два автомобиля.

В Прокопьевске перед судом предстанут две 18-летние студентки, повредившие припаркованные под окнами многоэтажки автомобили. Девушки кидали из окна восьмого этажа пустые стеклянные бутылки.

Инцидент произошёл в апреле.

«Девушки сбежали с занятий в техникуме, купили пиво и в подъезде многоэтажки начали праздновать день рождения одной из них. Чтобы избавиться от пустой тары, они выбросили пивные бутылки в окно. Услышав сработавшую автомобильную сигнализацию, студентки покинули место происшествия», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области,

В результате оказались повреждены два автомобиля — Mazda СХ-5 и LADA Priora. Общая сумма ущерба составила 70 000 рублей. Пострадавшие автовладельцы обратились в полицию — личности девушек установили, они были задержаны.

В отношении студенток возбудили уголовное дело. Свою вину девушки признали, а их родители полностью возместили ущерб. В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Обеим грозит до двух лет лишения свободы.