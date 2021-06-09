Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 июня

Скончались три пациента.

На утро 9 июня в Кемеровской области ещё у 66 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 26, Новокузнецк — 13, Юрга — 8, Ленинск-Кузнецкий — 4, Калтан — 3, Междуреченск — 2, Мыски — 2, Анжеро-Судженск — 1, Берёзовский — 1, Осинники — 1, Гурьевский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. Женщина 1938 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 570 случаев коронавируса: 605 человек получают медицинскую помощь, 36 224 выздоровели, 741 скончался.