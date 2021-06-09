ЧП на аттракционе в Юрге: в СК рассказали подробности

Инцидент произошел в местном парке еще 25 мая.
Следователи проводят проверку после ЧП на аттракционе в парке Пушкина в Юрге. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошёл еще 25 мая.
«Предварительно установлено, что в момент движения аттракциона «Весёлые горки» последние сиденье отцепилось и слетело с рельсов. Следствием аттракцион опечатан, сиденье изъято», - пояснили в ведомстве.
В рамках проверки изъяты документы на данный аттракцион, устанавливается причина произошедшего.
Никто не пострадал.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.
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