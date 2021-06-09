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В Ленинске-Кузнецком в колодце погиб мужчина

09 июня 2021 в 10:53

На теле обнаружили инъекционные раны.

Вечером 8 июня в Ленинске-Кузнецком в колодце рядом с домом на улице Кузбасская, 105 обнаружили тело мужчины. Организована доследственная проверка.

«Установлено, что мужчине было 42 года. Сигнал о случившемся поступил 8 июня около 20:00. Сейчас устанавливается причина смерти потерпевшего. Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины нет, на нём обнаружили инъекционные раны», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас специалисты выясняют, велись ли какие-то работы в районе этого колодца или нет.


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