В Ленинске-Кузнецком в колодце погиб мужчина

На теле обнаружили инъекционные раны.
Вечером 8 июня в Ленинске-Кузнецком в колодце рядом с домом на улице Кузбасская, 105 обнаружили тело мужчины. Организована доследственная проверка.
«Установлено, что мужчине было 42 года. Сигнал о случившемся поступил 8 июня около 20:00. Сейчас устанавливается причина смерти потерпевшего. Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины нет, на нём обнаружили инъекционные раны», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Сейчас специалисты выясняют, велись ли какие-то работы в районе этого колодца или нет.
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