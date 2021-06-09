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В Кузбассе девочка утонула в реке

09 июня 2021 в 13:40

После гибели ребёнка возбудили уголовное дело.

8 июня в реке Кондома на границе Калтанского городского округа и Новокузнецкого района обнаружено тело четырёхлетней девочки. В СК РФ по Кузбассу возбудили уголовное дело.

«Четырёхлетняя девочка с 11-летней сестрой гуляли по понтонному мосту, соединяющему калтанский посёлок Шушталеп и новокузнецкую деревню Фёдоровка. Играя, дети перелезли через ограждение моста и сели, опустив ноги в воду — в какой-то момент обе девочки соскользнули вниз. 11-летнюю девочку вытащили из воды очевидцы произошедшего, младшей сестре они помочь не успели» - сообщают местные СМИ.

Тело четырёхлетней девочки было обнаружено в ходе поисковых мероприятий ниже по течению.

По данному делу прошла доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области, следствие будет рассматриваться в рамках статьи Причинение смерти по неосторожности.

 

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.


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