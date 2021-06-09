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Кот Томас из Новокузнецка стал лучшим служебным котом Сибири

09 июня 2021 в 15:22

Питомец является «сотрудником» Научно-технического музея.

Кот Томас из Научно-технического музея имени Бардина в Новокузнецке стал лучшим служебным котом Сибири. Как сообщает Газета Кемерова, он одержал победу по итогам премии-переписи котов, которые «работают» в культурных учреждениях, магазинах и других организациях.

«Всего в голосовании приняли участие 4 166 человек. Лучшей служебной кошкой России признали кошку Мусю, которая живёт в Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского в Санкт-Петербурге. Гран-при среди театральных котов забрал Фёдор из петербургского Театра дождей, лучшим замковым котом стал Филимон из Выборгского замка», - пишет издание.

Отмечается, что премия-перепись котов стартовала 1 марта. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблемам животных, живущих в мегаполисе.

 

Фото: vk.com/club113262479


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