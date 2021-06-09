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В Прокопьевске 62-летний мужчина в гневе зарезал сына

09 июня 2021 в 16:21

Вынесен приговор.

В Прокопьевском районе суд вынес приговор в отношении 62-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве сына.

«В день инцидента отец с 35-летним сыном выпивали у себя дома. Во время застолья сын оскорбил отца нецензурной бранью — тому это не понравилось. Разозлившись, отец схватил нож и ударил им сына в грудь. Он полученного ранения пострадавший скончался на месте», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Хозяин дома позвонил дочери и рассказал о произошедшем, та приехала к отцу и вызвала скорую.

Прибывшие на место медики констатировали смерть и в свою очередь вызвали следственную группу. Мужчина был задержан, свою вину он признал. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент инцидента прокопчанин был вменяем и отдавал отчёт в своих действиях. Ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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