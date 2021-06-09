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К выходным в Кемерове выложат герб города из цветов

09 июня 2021 в 17:10

Композиция будет приурочена ко Дню города.

В Кемерове к празднованию Дня города появятся новые клумбы. В настоящее время идёт активная подготовка к празднику: специалисты «Зеленстроя» высаживают бегонию, сальвию, петунию, агератум, колеус, тагетисы и гвоздики на улицах Весенней и Островского, а также в Парке Победы.

«Посадка цветов на клумбах ведётся в Кемерове с 17 мая. В целом в этом году в столице Кузбасса будет высажено порядка 1 миллиона цветов более 20 видов. Три вазона с цветами уже установлены на площади Советов, четыре — у здания Главпочтамта, девять вазонов украсили Притомскую набережную, семь — Парк Победы», - сообщили в администрации города.

Отмечается, что на одной из клумб, расположенной у цирка, высадят цветы в форме герба города.

 

Фото: kemerovo.ru


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