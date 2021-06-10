Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 июня

Скончался один пациент.

На утро 10 июня в Кемеровской области ещё у 69 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 20, Новокузнецк — 10, Ленинск-Кузнецкий — 8, Промышленновский округ — 4, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 3, Юрга — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, Прокопьевск — 2, Новокузнецкий район — 2, Яшкинский округ — 2, Междуреченск — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Ижморский округ — 1, Таштагольский район — 1, Топкинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 639 случаев коронавируса: 609 человек получают медицинскую помощь, 36 288 выздоровели, 742 скончались.