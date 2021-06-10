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В Ленинском районе Кемерова построят три новых школы

10 июня 2021 в 13:22

На 3200 мест.

В Ленинском районе Кемерова планируют построить три новые школы. Их намерены возвести в микрорайонах № 64, 72, 74.

Так, в микрорайоне № 64 предполагается построить общеобразовательную школу на 1600 учащихся. В микрорайоне № 72 проектом планировки предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1050 учащихся.

«Сроки проектирования и строительства не определены», - пояснили в администрации столицы Кузбасса,

А вот проектом планировки микрорайона № 74 Ленинского района предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 550 мест. Срок проектирования школы — 2022 год, срок строительства — 2023–2024 гг.

В мэрии подчеркнули, что при этом в микрорайоне № 68 Ленинского района строительство общеобразовательной школы не предусмотрено.


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