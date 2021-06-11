Сергей Цивилёв вручил полмиллиона рублей лучшему учителю Кузбасса

Также он отметил 11 школьников, ставших победителями Всероссийской онлайн-олимпиады «Кузбасс-300».

В ходе международной конференции по новым технологиями в сфере образования EdCrunch Kuzbass губернатор Кузбасса вручил награды и денежные премии победителям конкурсов для педагогов.

Так, золотой памятный знак «Учитель года Кузбасса» и премию в 500 000 рублей получил учитель истории и обществознания средней школы № 8 Топкинского округа Алексей Третьяков. Ранее педагог стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Золотой памятный знак и премию в размере 150 000 рублей получил преподаватель специальных дисциплин профессионального колледжа Новокузнецка Сергей Мельников. Ранее он стал победителем областного конкурса «Преподаватель года».

Дипломы губернатора Кузбасса и премии в размере 75 000 рублей и 50 000 рублей получили четыре педагога, одержавшие победу в региональных этапах всероссийских конкурсов педагогического мастерства. В их числе педагог дополнительного образования из Киселёвска Ирина Литвишко, победившая в конкурсе «Сердце отдаю детям» — она представила собственную физкультурно-спортивную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир движения для всех».

Отдельная благодарность министерства просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования была объявлена директору Ягуновской средней школы Кемеровского муниципального округа Татьяне Трезубовой.

Также Сергей Цивилев отметил 11 школьников, ставших победителями Всероссийской онлайн-олимпиады «Кузбасс-300».