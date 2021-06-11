В Новокузнецке мужчина прыгнул в воду с балкона и утонул

Тревогу забили очевидцы.
В южной столице Кузбасса нашли тело утонувшего мужчины.
«Вечером 9 июня горожанин в компании друзей и родственников находился в доме, рядом с которым располагается озеро. Ночью мужчина решил искупаться и прыгнул в воду с балкона второго этажа. Очевидцы увидели, что в месте, где мужчина нырнул, по воде пошли пузыри. Родственники попытались найти его, однако не смогли», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.
Сотрудники МЧС обнаружили тело потерпевшего 10 июня.
По данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что накануне новокузнечанин распивал спиртное.
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