Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 июня

Скончались три пациента.

На утро 11 июня в Кемеровской области ещё у 71 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 23, Новокузнецк — 8, Юрга — 7, Осинники — 5, Кемеровский округ — 4, Таштагольский район — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Промышленновский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Междуреченск — 2, Прокопьевск — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Мыски — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске. У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Топках. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, хронической патологии почек. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 710 случаев коронавируса: 610 человек получают медицинскую помощь, 36 355 выздоровели, 745 скончались.