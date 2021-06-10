Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Прокопьевского района убил приятеля и сж...

Житель Прокопьевского района убил приятеля и сжёг его дом

10 июня 2021 в 10:01

Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям.

Следователями СК РФ по Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Прокопьевского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений сразу по тем статьям: «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Кража».

«В декабре 2020 года в Прокопьевском районе после тушения пожара в частном доме обнаружено тело 54-летнего мужчины. Также установлено, что пожар возник в результате поджога дома. В ходе расследования этого трагического происшествия задержан подозреваемый в совершении убийства», - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

29-летний местный житель сознался, что им совершено убийство и поджог имущества после избиения им в пьяном состоянии знакомого. Злоумышленника разозлило замечание хозяина дома, когда, уронив на пол, гость разбил его телефон. С целью скрытия следов убийства обвиняемый, забрав мобильный телефон потерпевшего, поджог дом и скрылся.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.


Читайте также

Content 755294271465403
С 1 сентября школы Кузбасса будут использовать новую цифровую платформу
Content
В Ленинском районе Кемерова продолжают преображаться многоэтажки
Content 703687452526838 8268
В Кемерове отремонтируют памятник на площади Советов
Content znak ostanovka i stoyanka zapreshhena 3
Власти рассказали об ограничении движения в День города в Кемерове

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?